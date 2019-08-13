السيد عن مبنى "تاتش": 101 مليون دولار بشطبة قلم من وزير

علق النائب جميل السيد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على مبنى "تاتش" قائلا: "آخر الكلام، بناية تاتش و75 مليون دولار شراء و22 مليون تجهيزات و 4 ملايين ​متفرقات​، المجموع 101 مليون دولار بشطبة قلم من وزير"، مشيرا الى أنه "في إستقبالات العيد إستغرب مواطنون صمت بعض ​الكتل النيابية​ وعدم صدور موقف عنها بينما الفضيحة واضحة؟ نحن طالبنا بلجنة تحقيق برلمانية، لكن كل مواطن خفير، إسألوا وحاسبوا".

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