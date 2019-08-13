النشرة: جرحى نتيجة حادث سير على اوتوستراد المصيلح النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن "سقوط جرحى نتيجة ​حادث سير​ على اوتوستراد المصيلح النبطية قرب بناية ​الرابية​"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجرحى من قبل شباب اسعاف النبطية الى ​مستشفيات​ المنطقة".

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