النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة ومستعمرة المطلة

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر" تفقّدت الطريق العسكري بمحازاة الجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​، مرورًا ب​بوابة فاطمة​".

وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" بهدف مراقبة الوضع".