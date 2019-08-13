النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة ومستعمرة المطلة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر" تفقّدت الطريق العسكري بمحازاة الجدار العازل ما بين تلال العديسة ومستعمرة المطلة، مرورًا ببوابة فاطمة".
وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" بهدف مراقبة الوضع".
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