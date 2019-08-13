بري تلقى إتصالات وبرقيات مهنئة بعيد الأضحى

تلقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إتصالات مهنئة ب​عيد الأضحى​، ومن ابرز المهنئين رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والرئيس السابق ميشال سليمان ورؤساء عدد من المجالس النيابية والتشريعية العربية واﻻسلامية .

كما اتصل مهنئاً رؤساء الحكومة السابقين تمام سلام، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة والسفراء المعتمدون في لبنان وفعاليات حزبية، سياسية، روحية، قضائية، اغترابية، اقتصادية وقيادات امنية وعسكرية .

وتلقى بري برقيات مهنئة بالعيد من عدد رؤساء برلمانات عدد من الدول العربية واﻻسلامية والدولية .

كما اتصل رئيس المجلس النيابي مهنئاً رئيس المجلس اﻻسلامي الشيعي اﻻعلى سماحة اﻻمام الشيخ عبد اﻻمير قبلان وابرق لعدد من الرؤساء والقادة ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالمين العربي واﻻسلامي .