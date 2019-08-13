فادي الحسن:سيتم تحديد تعرفة ثابتة لتاكسي المطار خلال الايام المقبلة

أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أنه سيتم تحسين خدمة الانترنت في المطار كما سيتم تحديد تعرفة ثابتة لتاكسي المطار خلال الايام المقبلة".
وأوضح في حديث تلفزيوني ان "هدفنا من خلال الاشغال التي تتم حاليا في المطار ان تزداد سعة المطار حوالي 100 شخص تقريبا"، لافتا إلى انه "يتم بعض الاحيان تضخيم الاسعار الموجودة داخل المطار".
وأعلن انه تم "الأسبوع الماضي بالتنسيق مع وزير السياحة أفيديس كيدانيان وضع أجهزة الكترونية عند المغادرة كي يضع السياح آرائهم حول العديد من الخدمات السياحية في البلاد وستكون موصولة مباشرة مع وزارة السياحة وهذا سيساعدنا على معرفة كيفية تحسين القطاع".
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