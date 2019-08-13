النشرة: محاميان يواجهان مرشح "حزب الله" في صور

علِمت "​الخليج 365​" من مصادر مطلعة أن مرشح "​حزب الله​" في معركة صور الفرعية، والمرجح أن يكون ​حسين رحال​ لن يكون وحيداً، بل هناك حتى الساعة مرشحان سيواجهانه، هما المحامي توفيق عسيران، والمحامية ​بشرى الخليل​.

وتلفت المصادر النظر الى ان ترشح الخليل قد لا يكون مستغربا خصوصا ان علاقتها مع الفريق الشيعي معدومة، الا أن المستغرب هو ترشح عسيران الذي لديه علاقات جيدة مع كل من "حزب الله" وحركة "أمل" ويوافق على سياساتهما الاستراتيجية العامة، مشيرة الى أن عسيران سيخوض معركته الإنتخابية بسقف مرتفع متعلق بالسياسات الداخلية وبملف الإصلاح و​مكافحة الفساد​، بعيدا عن الملفات السياسية.