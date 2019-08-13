ادارة مطار هونغ كونغ تعلق اجراءات تسجيل الركاب بعد قرار سابق بالغاء الرحلات

علّقت إدارة مطار ​هونغ كونغ​، كافة إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة متراجعة عن بيان أصدرته سابقاً يفيد بإلغاء جميع الرحلات، وذلك بعد أن أغلق محتجون مؤيدون للديموقراطية ​المطار​ لليوم الثاني على التوالي.

واكد بيان نُشر على موقع المطار الإلكتروني ان "العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي تعطّلت بشكل كبير، تمّ تعليق كافة إجراءات تسجيل" ركاب الرحلات المغادرة. مضيفا ان"يُنصح جميع الركاب بمغادرة مباني المطار في أقرب وقت ممكن".

ولم يوضح البيان عدد الرحلات التي سيتمّ إلغاؤها وما إذا كانت الرحلات القادمة ستتأثّر بهذا القرار.