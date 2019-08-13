الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1.7 ألف نازح سوري إلى وطنهم خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​، بأن أكثر من 1.7 ألف نازح قد عادوا إلى سوريا من أراضي ​الأردن​ و​لبنان​ خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، موضحا أنه 324 نازحا (97 امرأة و165 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ بالإضافة إلى 1431 شخصاً (429 امرأة و730 طفلاً).

ولفت الى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قامت بدورها خلال الــ24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من ​الألغام​ على مساحة 2.3 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.