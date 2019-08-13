الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1.7 ألف نازح سوري إلى وطنهم خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، بأن أكثر من 1.7 ألف نازح قد عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، موضحا أنه 324 نازحا (97 امرأة و165 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1431 شخصاً (429 امرأة و730 طفلاً).
ولفت الى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قامت بدورها خلال الــ24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.
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