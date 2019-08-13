الكرملين: حزم قوات الأمن خلال تظاهرات موسكو "مبرر"

اعتبر ​الكرملين​ أن حزم ​قوات الأمن​ خلال تظاهرات ​موسكو​ "مبرر" نافيا وجود "أزمة سياسية" في البلاد. وكانت فتحت وزارة الداخلية الروسية تحقيقاً الإثنين، بعد الضجة التي أثارها تسجيل مصوّر يظهر امرأة تتلقى لكمات شديدة في بطنها من قبل شرطي خلال تظاهرة في موسكو ، وشاهد التسجيل حتى الإثنين 360 ألف شخص، وتظهر ضمنه امرأة يجرّها أربعة شرطيين بوجوه مقنّعة ويعتمرون خوذات مكافحة الشغب، وكان أحدهم يوجّه لكمات لها من دون أي سبب. وأثارت الصور الغضب عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

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