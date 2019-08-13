بيسكوف: بوتين بصدد زيارة فرنسا وبحث القضايا المختلفة مع ماكرون

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيزور ​فرنسا​ يوم 19 آب ليوم واحد وسيبحث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التعاون الثنائي وأوكرانيا بما في ذلك استمرار العمل بصيغة "نورماندي" كما يستغل بوتين وماكرون لقائهما تقليديا لتبادل الآراء حيال الشؤون الدولية".

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