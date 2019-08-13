إلغاء كافة الرحلات المغادرة من مطار هونغ كونغ

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هونغ كونغ: علّقت إدارة مطار هونغ كونغ الثلاثاء كافة إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة متراجعة عن بيان أصدرته سابقاً يفيد بإلغاء جميع الرحلات، وذلك بعد أن أغلق محتجون مؤيدون للديموقراطية المطار لليوم الثاني على التوالي.

وجاء في بيان نُشر على موقع المطار الإلكتروني "العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي تعطّلت بشكل كبير، تمّ تعليق كافة إجراءات تسجيل" ركاب الرحلات المغادرة.

وأضاف "يُنصح جميع الركاب بمغادرة مباني المطار في أقرب وقت ممكن".

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ولم يوضح البيان عدد الرحلات التي سيتمّ إلغاؤها وما إذا كانت الرحلات القادمة ستتأثّر بهذا القرار.

وتراجع البيان عن إعلان سابق أفاد بإلغاء جميع الرحلات المغادرة.

وجاء القرار بعد أن اجتاح آلاف المحتجّين المؤيدين للديموقراطية المطار لليوم الثاني على التوالي وأعاقوا طريق الركاب المغادرين ما منع هؤلاء من الوصول إلى مداخل منطقة المغادرة.

وجاء ذلك غداة إعلان السلطات إلغاءً كاملاً وغير مسبوق لكافة الرحلات المغادرة والقادمة جراء تظاهرة حاشدة في المطار.