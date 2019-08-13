الأمم المتحدة تطالب "بتحقيق" حول العنف في هونغ كونغ

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جنيف: عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين خلال تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ ودعت إلى تحقيق حيادي.

ودعت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان المتحدة ميشيل باشليه إلى "تحقيق عاجل ومستقل وحيادي" في التقارير عن استخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف.