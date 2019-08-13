آخر حاكم بريطاني لهونج كونج: تدخل الصين سيكون كارثة

لندن (رويترز) - حذر كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونج كونج يوم الثلاثاء من أنه إذا تدخلت الصين في المدينة فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة مضيفا أنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ إدراك الحكمة من وراء محاولة لم الشمل.
وقال باتن إن تهديد الصين باللجوء إلى "طرق أخرى" ما لم تتوقف الاحتجاجات في هونج كونج سيأتي بنتائج عكسية.
وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ستكون هذه كارثة للصين ولهونج كونج بالطبع... هناك حملة على المعارضة والمعارضين في كل مكان منذ تولى الرئيس شي السلطة. الحزب يسيطر على كل شيء".
وقال باتن إنه ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور لندن هذا الأسبوع إقناع واشنطن بالتوافق في الرأي على أن تدخل الصين في هونج كونج سيكون "كارثة".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)
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