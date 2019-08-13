شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينظم 5 ورش عمل للنواب حول اللامركزية والاحتواء الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس النواب خمس ورش عمل لأعضاء المجلس حول اللامركزية والاحتواء الاجتماعى، حيث يعقد يومى الأربعاء والخميس الموافق 21و22 اغسطس، ورشة عمل حول اللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات ويحاضر فيها الدكتور ماجد خشبة رئيس قسم الدراسات المستقبلية واستشارى التخطيط الاستراتيجى بمعهد التخطيط.

ويعقد ورشة عمل ثانية يومى الأربعاء والخميس الموافق 28و29 أغسطس، حول الإطار العام للاحتواء الاجتماعى ويحاضر فيها الدكتور خالد زكريا امين الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار وزير التخطيط.

وينظم المجلس ورشة عمل ثالثة حول سياسة الاحتواء الاجتماعى يومى 4و5 سبتمبر، ويحاضر فيها الدكتور هشام الهلباوى استاذ التنمية المحلية بجامعة الاسكندرية، ومدير المكتب التنسيقى لبرنامج تنمية الصعيد.

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فيما يدور موضوع ورشة العمل الرابعة التى ينظمها المجلس يومى 11و12 سبتمبر ، حول التجارب الدولية والحالة المصرية للاحتواء الاجتماعى ويحاضر فيها الدكتور أحمد البقلى استاذ تخطيط القوى العاملة والسكان ومدير مركز التنمية الاقليمة بمعهد التخطيط القومى.

ويعقد المجلس الورشة الخامسة يومى 18و19 سبتمبر، حول التجارب الدولية وإحالة المصرية فى اللامركزية ويحاضر فيها خالد عبد الحليم الأستاذ بالجامعة الامريكية.