مصدر: أسرة حسين سالم مختلفة حول مكان دفنه.. وكان يتمنى الدفن في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
قال مصدر مقرب من أسرة رجل الأعمال الراحل حسين سالم، إن مشاورات تدور حتى هذه اللحظة بين أفراد أسرته حول مكان دفن جثمان الراحل سواء في القاهرة أو مقر إقامته الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسرة الراحل أخبرت العاملين في الشركات الخاصة بوفاته في ساعة متأخرة من أمس الإثنين إثر تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من أمراض الشيخوخة.
ونوه إلى أن "هناك احتمالات بدفن الراحل في إسبانيا، وهناك اختلافات حول عملية الدفن حتى اللحظة الجارية، دون تحديد موعد الدفن"، لافتا إلى أن "الراحل كان يتمنى الدفن في مصر".
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