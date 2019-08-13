محافظ بني سويف: إزالة 76 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية في المهد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إزالة 76 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 3 أفدنة و3 قراريط، في المهد، بمختلف مراكز المحافظة، خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى تكثيف حملات إزالة التعديات القائمة وفق برنامج زمني محدد وفى إطار القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مواجهة التعديات "في المهد" التي يمكن أن تحدث في الأعياد والإجازات، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التشوين أو التجريف أو بأي شكل آخر من أشكال وصور التعديات.

ولفت "عبد الجابر" إلى توجيه تكليفات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، تتواصل بصفة يومية مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لرصد أية تعديات.