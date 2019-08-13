وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد مصدر في شرم الشيخ، مقرب من رجل الأعمال حسين سالم أن رجل الأعمال توفي في ساعة متأخرة، أمس الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن رجل الأعمال تدهورت حالته الصحية إلى أن توفي في مدريد؛ حيث يعيش منذ ثورة 25 يناير 2011، لافتًا إلى أن أسرته أخبرت العاملين في الشركات الخاصة بالوفاة.