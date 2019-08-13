تحرير مخالفات ضد 8 شواطئ بالإسكندرية في حملات لـ"السياحة والمصايف"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

حررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مخالفات ضد 8 شواطئ، خلال حملات مكثفة شنتها على شواطئ المدينة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة إن شكوى وردت عبر رقم "الواتس آب" المخصص للإدارة من مواطن حول فرض مبالغ مالية تحت مسمى "إكراميات" وكذلك زيادة أسعار خلال الليلة السابقة، وعلى الفور جرى التواصل مع صاحب الشكوى وتحديد موعد لمقابلته على الشاطئ، ومواجهته بعمال الشماسي، فتم التحقق من الواقعة.

وأضاف "رشاد" أنه جرى إعادة المبالغ إلى المواطن، والنظر في فسخ التعاقد مع المستأجر الشاطئ عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع "رشاد" أنه جرى أيضًا تحرير مخالفة أخرى في شاطئ المندرة 2 مميز، نظير فرض "إكراميات" ورسوم دخول دورة المياه المجانية.