بالصور.. اكتشاف الجنة التي عاش فيها الإنسان قبل 45 ألف سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

نشر موقع مجلة ساينس أليرت، العلمية المتخصصة، تقريرا مثيرا يفيد اكتشف علماء آثار، أقدم مستوطنة بشرية عاش فيها الإنسان قبل 45 ألف عام.

المستوطنة أو القرية المكتشفة، تقع في منطقة جبلية مرتفعة بإثيوبيا، وتحديدا أعلى هضبة سانيتي الموجودة ضمن جبال بالي. وحسب الفريق العلمي الدولي الذي اكتشف القرية، فإن الإنسان القديم اضطر في ظل ندرة المياه في السهول والوديان، إلى تسلق جبال بالي، واعتمدوا على شرب مياه القمم الجليدية الذائبة، بينما اعتمدوا في غذائهم على فئران الغابات.

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وقال التقرير إن الأسلاف الذين عاشوا في تلك المنطقة أقاموا بيوتا في الجبال خلال فترة العصر الحجري القديم. وعثر العلماء على كهف حجري يدعى "فينشا هابيرا" بجواره 5 ينابيع، واعتبروا أن هذه المنطقة هي أقدم مستوطنة بشرية في العالم.

وعثر الفريق العلمي على عدد كبير من القطع الأثرية الحجرية وشظايا الفخار، وشظايا عظام القوارض وبيض النعام وبقايا زجاجية إضافة إلى بقايا مواقد النار، وأدوات إعداد الطعام.

وكشف الفحص أن القطع الأثرية المكتشفة تعود إلى فترة تتراوح بين 47000 و31000 عام.