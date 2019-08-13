أسعار الذهب تقفز 20 جنيهًا اليوم.. وجرام 21 يتخطى 700 جنيه لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 20 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع ليصل إلى 705 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 604 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 805 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيهًا.

وتوقع نجيب استمرار ارتفاع السعر مرة أخرى خلال تعاملات اليوم، مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء المعدن الأصفر.

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وعالميًا قفزت أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1531.6 دولار مقابل 1511.1 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.

وقالت وكالة رويترز إن المستثمرين اندفعوا لشراء أصول الملاذ الآمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية.

كما سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

كما ارتفعت الأسعار بفعل الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.