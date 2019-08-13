متابعة / إلغاء جميع رحلات الطيران من مطار هونج كونج

وكالات- ألغى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الاثنين12 أوت 2019 ، جميع إجراءات تسجيل الركاب، حيث يحتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة في صالات الوصول، بحسب ما ذكرته هيئة المطار اليوم.
وقال المطار في بيان له، إنه قد تم السماح للرحلات الجوية التي أنهى ركابها إجراءات التسجيل، وتلك التي في طريقها إلى هونج كونج، بالمضي قدما، ولكن تم إلغاء جميع رحلات الطيران الأخرى.
ويأتي قرار الإلغاء في الوقت الذي يتجمع فيه آلاف الأشخاص في صالات الوصول. وأفادت تقارير بأن الشرطة في طريقها إلى المطار.
وكان قد تم إلغاء رحلات الطيران يوم الاثنين الماضي أيضا، حيث شارك موظفو المطار في إضراب مناهض للحكومة، على مستوى المدينة.
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