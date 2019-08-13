أزمة ناقلات النفط: بريطانيا قد تفرج عن السفينة الإيرانية المحتجزة قريبا

أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، على أن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريبًا وذلك بعد تبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة.
وقال جليل إسلامي، نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، في تصريحات لوكالة إيران للأنباء :"بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1، في أعقاب تبادل بعض الوثائق،
وكانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط إيرانية في الرابع من يوليو قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا وهو ما يعد انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
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