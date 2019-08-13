عمرو عزت سلامة يهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح موسم الحج لعام 1440

رفع الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق بجمهورية مصر العربية الدكتور عمرو عزت سلامة بإسمه وباسم حجاج مصر آسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وللاسرة المالكة الكريمة وللامتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

ونوه سلامة على النجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى لموسم حج هذا العام 1440 هجريةوللرعاية والعناية الكريمة من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

رعاهما الله ليؤدي ضيوف الرحمن مناسك الحج بيسر وسهولةوأشاد بالتسهيلات العظيمة والخدمات الجليلة والجهود الكبيرة التي سخرتها المملكة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وصفحات التاريخ تسجل هذه الإنجازات العظيمة والمشاريع الهائلة في صفحاتها بمداد من النوروأكد أن الكل يشاهد ويلمس المشروعات الجبارة التي تنفذ في أرض الحرمين الشريفين ويشاهدها عن قرب كل زائر ووافد للأراضي المقدسة ، قائلا: "المملكة قبلة المسلمين ومهؤى أفئدتهم ومحط أنظار العالم الإسلامي، وهذه المشاريع والإنجازات الراثعة هي محل فخر وإعتزاز للعالم الإسلامي والمسلمين في أرجاء المعمورة".وتابع: " التوسعة التاريخية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف التي تتسع للملايين من المصلين خلال أدائهم للصلوات الخمس هو محل فخر للأمة الإسلامية بالإضافة للمشروعات التي نفذت في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".واختتم: "أجدها فرصة لاتقدم بالتهنئة لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لنجاح موسم الحج ، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والإستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة

وأقول لضيوف الرحمن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور".