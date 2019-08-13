قرقاش: تحالف الخير السعودي الإماراتي ركن أساسي فى استقرار المنطقة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن "تحالف الخير السعودى الإماراتى يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، اعتبر فى تغريدته على حسابه فى "تويتر"، أن "تحالف الخير السعودى الإماراتى يعتبر الركن الأساسى فى هندسة الاستقرار بالمنطقة".

ووصف قرقاش، زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى إلى

وزار ولى عهد أبو ظبى ، أمس، السعودية، والتقى هناك الملك السعود سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولى عهده

"تحالف الخير السعودى الإماراتى يعتبر الركن الأساسى فى هندسة الاستقرار بالمنطقة".ووصف قرقاش، زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى إلى السعودية أمس بالزيارة المميزة، مؤكدًا أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".وزار ولى عهد أبو ظبى ، أمس، السعودية، والتقى هناك الملك السعود سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولى عهده محمد بن سلمان ، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية، أهمها المسألة اليمنية.

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