حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق، حيث يجوز بعدها للمتعجلين من الحجاج الخروج من منى.

ووفقًا لقناة العربية، يكون خروج المتعجلين قبل غروب الشمس، حيث يتوجهون منها إلى مكة للنفرة الأولى، أما من تأخر فى الخروج من

منى، فعليه أن يقضى ليلته فيها ويرمى الجمرات فى ثالث أيام التشريق.

وخلال أيام التشريق، يرمى الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج

بـ7 حصيات، وبعد أن ينتهى الحجاج من رمى الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.

يذكر أن الرمى أصبح من الشعائر التى تخلو من المعوقات والصعوبات بفضل التوسعة الضخمة التى نفذتها المملكة العربية السعودية، حتى صارت الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات تصل إلى 300 ألف حاج فى الساعة.