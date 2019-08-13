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تدمير مقرات لداعش خلال عملية دهم في الأنبار العراقية

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تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من تدمير مقرات لتنظيم داعش فى عملية دهم وتفتيش فى محافظة الأنبار.
وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن قوات

أمنية مشتركة وخلية الصقور نفذتا، عملية دهم وتفتيش فى مناطق "الكعرة والويزة والهدرة" فى الأنبار، أسفرت عن العثور على مقرات تابعة ل‍داعش وتم تدميرها بالكامل.
وكان مصدر أمنى عراقى فى جهاز مكافحة الإرهاب، قد أعلن أمس الإثنين، مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال ستة آخرين فى محافظتى ديالى والأنبار.
 
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