ولاية كيرالا الهندية تتأهب للمزيد من الفيضانات

صرّح مسؤولون عن إدارة الكوارث بأن حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية كيرالا جنوبي الهند ارتفعت، اليوم الثلاثاء، إلى 84 قتيلاً بعد انتشال المزيد من الجثث من مناطق الانهيارات الأرضية في المناطق الأكثر تضرراً في مالابورام ووياناد.

وقال مسؤول بقسم إدارة الكوارث في الولاية إن أكثر من 60 آخرين لا يزالون مفقودين وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وفقد معظم الضحايا أرواحهم غرقاً أو من جراء الانهيارات الأرضية.

وأبقت ثلاث مناطق على حالة التأهب القصوى بعد تحذيرات من هطول أمطار غزيرة خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة. وفي بعض المناطق الأخرى، بدأ الناس في العودة إلى منازلهم مع تراجع مياه الفيضانات.

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ولا يزال ما لا يقل عن 255 ألفاً آخرين يقيمون في مخيمات إيواء مؤقتة.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الرياح الموسمية في إلحاق أضرار بأكثر من 1.6 مليون شخص في عدد من الولايات منذ الأسبوع الماضي. ولقي أكثر من مئتي شخص حتفهم. وكانت ولايتا كيرالا وكارناتاكا جنوبي البلد وكوجارات وماهاراشترا في الغرب هي الأكثر تضرراً.

وتمتد فترة الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر سنوياً، حيث تسقط أمطار غزيرة، ضرورية من أجل الأنشطة الزراعية، ولكنها تتسبب أيضاً في دمار كبير وتودي بأرواح الكثيرين.