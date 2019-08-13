إعادة فتح مطار هونج كونج وإلغاء أكثر من 200 رحلة

أعيد فتح مطار هونج كونج، اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على "الإرهاب".
وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، قالت شركة طيران كاثاي باسيفيك في هونج كونج على موقعها الإلكتروني إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار اليوم الثلاثاء.
وألقى المطار، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية أمس الإثنين.
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وغادر معظم المحتجين المطار بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ولم يبق سوى 50 محتجاً في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي لمطار هونج كونج الدولي اليوم "مطار هونج كونج الدولي سيطبق إعادة جدولة الرحلات اليوم مع تأثر حركة الطيران".
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم إن "الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون وإن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتاً طويلاً".
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