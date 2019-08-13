طهران: بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

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أعلنت إيران، الثلاثاء، أن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط غريس 1 قريباً، وذلك بعد تبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة.
وقال نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، جليل إسلامي، في تصريحات نشرتها الوكالة الإيرانية للأنباء، إن “بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1… في أعقاب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريباً”.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو/تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي
المصدر: – رويترز
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