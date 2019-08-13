كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحث هونج كونج على استخدام ضبط النفس والتحقيق في القوة المفرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، سلطات هونج كونج اليوم الثلاثاء، على ضبط النفس والتحقيق في أدلة على قيام قواتها بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بطرق محظورة بموجب القانون الدولي.

وقالت باشيليت في بيان "يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على المناطق المزدحمة والمغلقة ومباشرة على المتظاهرين الفرديين في مناسبات متعددة، مما يخلق خطرًا كبيرًا بالموت أو الإصابة الخطيرة".

وقال المتحدث باسمها روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي إن تعليقات الصين يوم الاثنين الماضي حول "براعم الإرهاب" الناشئة في هونج كونج ليست مفيدة وتخاطر بإثارة الموقف.

