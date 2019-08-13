محققا أطول سلسلة تسجيل في تاريخه.. حمد الله يواصل تألقه

تمكن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، أمس الاثنين، من وضع بصمته في تأهل فريقه النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما وقع هدفا من الثلاثية التي أحرزها الفريق الأصفر في شباك مضيفه الوحدة الإماراتي، برسم إياب ثمن النهائي، في مباراة انتهت بفوز بطل السعودية بثلاثة أهداف لاثنين، علما أن لقاء الذهاب انتهى قبل أسبوع بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وحقق حمد الله بهدفه في مباراة الأمس، أطول سلسلة تسجيل في تاريخه، إذ نجح في زيارة شباك المنافسين للمباراة 15 على التوالي، محرزا خلالها 30 هدفا، في ثلاث مسابقات، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين، ثم دوري أبطال آسيا.

وبلغ صاحب 28 عاما، الهدف رقم 51 مع النصر، منذ التحاقه بصفوفه قبل موسم واحد، قادما من نادي الريان القطري، توزعت بين 34 هدفا في الدوري، نال بها لقب الهداف، و14 هدفا في الكأس، و3 أهداف في البطولة الآسيوية.