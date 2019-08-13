'الحرس الثوري' يحذر من الاعتداء على أصدقاء الثورة الإسلامية

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية من الاعتداء على من وصفهم بـ"أصدقاء الثورة الإسلامية"، مهددا بأن هذا الاعتداء سيؤدي إلى مواجهة إيران.
وصعد الحرس الثوري الإيراني لهجته في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد ارتفاع مستوى التوتر في منطقة الخليج، فقد قال في وقت سابق إن "أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة، وستعرض إسرائيل لخطر حقيقي".
وأوضح قائد الحرس الثوري حسين سلامي، الأسبوع الماضي أن "هناك قوى تشكلت في سوريا ولبنان وفلسطين، وأي حرب على إيران ستجعل إسرائيل أمام تهديد حقيقي ويضعها على طريق الزوال".
من جهته، أكد جواني في وقت سابق من شهر آب الجاري أنه في "حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة"، مشيرا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.
كما أعلنت بريطانيا عن ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.
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