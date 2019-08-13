بالفيديو: وفد كردي يعتزم زيارة بغداد بعد العيد... فهل تحلّ المشاكل؟

يعتزم وفد كردي رفيع المستوى زيارة العاصمة، بعد عطلة عيد الأضحى، لبحث الاليات الممكنة لايجاد الحلول للمسائل الخلافية بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان.

وبحسب مصدر مطلع فإن خمس نقاط خلافية يتوقع ان يناقشها الوفد الكردي في بغداد، تأتي في مقدمتها مرتبات موظفي الإقليم، بالإضافة إلى حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وأموال النفط المصدر من كردستان، فضلاً عن انتشار قوات البشمركة في مناطق متنازع عليها، ومستقبل محافظة كركوك.

وتقول المصادر ذاتها ان جميع الحقوق التي منحت للإقليم في الدستور تتمسك بها سلطات كردستان، بالإضافة إلى بنود الاتفاقات المبرمة مع القوى السياسية في بغداد. وأوضحت أنّ الوفد سيقدم عدداً من المقترحات لحل الخلافات، بحثاً عن مصلحة سكان الإقليم بما لا يتنافى مع مصالح مواطنيهم العراقيين.

وفي هذا السياق، يشير نواب في برلمان الاقليم الى ان أربيل مستعدة لإرسال أموال النفط إلى بغداد في حال ضمنت الأخيرة صرف رواتب موظفي الإقليم.

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من جهة أخرى يبين آخرون أن الوفود الكردية التي تزور بغداد ليس بالضرورة أن تأتي من أجل حل خلافات ناتجة عن تجاوزات لإقليم كردستان كما يشيع البعض، بل تأتي لتثبيت حقوق كردية وردت في الدستور.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.