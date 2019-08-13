الانبار تكثف تحصيناتها الامنية على الحدود مع سوريا

أفاد مصدر امني في قيادة حرس حدود محافظة الانبار، الثلاثاء، بزيادة التحصينات الامنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا لدواعٍ امنية .
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القيادات الامنية المشرفة على القاطع الغربي لمحافظة الانبار اوعزت بنشر ثلاثة ابراج مراقبة فضلا عن نصب عدد من الكاميرات الحرارية ونشر دوريات على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، في خطوة تهدف الى زيادة التحصينات الامنية".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "طيران الجيش والطائرات المسيرة تقومان بعمليات مراقبة الشريط الحدودي بشكل مستمر بالتزامن مع قصف مواقع ارتكاز لخلايا مجرمي داعش في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا".
وأوضح ان "القوات الامنية بصنوفها المختلفة منتشرة بشكل كبير ولا يوجد اي تهديدات او تحركات لخلايا تنظيم داعش لوجود معالجة مستمرة من قبل مدفعية وطيران الجيش لرصد تحركاتهم".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "طيران الجيش والطائرات المسيرة تقومان بعمليات مراقبة الشريط الحدودي بشكل مستمر بالتزامن مع قصف مواقع ارتكاز لخلايا مجرمي داعش في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا".
وأوضح ان "القوات الامنية بصنوفها المختلفة منتشرة بشكل كبير ولا يوجد اي تهديدات او تحركات لخلايا تنظيم داعش لوجود معالجة مستمرة من قبل مدفعية وطيران الجيش لرصد تحركاتهم".
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