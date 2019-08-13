هزاع بن زايد: العلاقات السعودية الإماراتية نموذج يقتدى لوحدة المسار والمصير

أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الثلاثاء، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى السعودية تجسد تعبيرا صادقا عن الأواصر المتينة التي تربط البلدين.

وقال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على تويتر: "تجسّد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين السعودية والإمارات؛ حيث حفاوة اللقاء بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تعبير صادق عن الأواصر المتينة التي تربط البلدين، والتي ستظل نموذجا يقتدى به لوحدة المسار والمصير، علاقات تاريخية ترسخ الحاضر وتصنع المستقبل المشترك".

وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء الإثنين، مدينة جدة بعد زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية.

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وحرص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على أن يكون في مقدمة مودعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وخلال اللقاء الذي جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى، تم بحث العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجمل الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.