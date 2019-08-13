تعليق جميع الرحلات في مطار هونج كونج على خلفية المظاهرات

علقت السلطات في هونج كونج، الثلاثاء، الرحلات من المطار الرئيسي لها على خلفية المظاهرات التي شهدتها مؤخرا.

واعترض محتجون طريق المسافرين المغادرين في عدد من الممرات في مطار هونج كونج، الثلاثاء، غداة اعتصام أجبر السلطات على إلغاء كل رحلات الوصول والمغادرة.

وعاق المحتجون الحركة في الممرات المؤدية إلى قاعتي مغادرة في المطار، إلا أن العشرات من المسافرين تمكنوا من تخطّيهم.

وأمس انتشرت حالة من الفوضى في مطار هونج كونج الدولي؛ حيث انطلق آلاف المسافرين فارين من مبناه الرئيسي بعد الإعلان عن إلغاء رحلات الطيران.

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وبدا الكثير من الركاب في حالة ذهول بسبب نقص الحافلات وسيارات الأجرة، مع تفضيل البعض السير إلى أقرب محطة مترو أنفاق التي تقع على بُعد نحو 3 كيلومترات من المبنى الرئيسي.

كما بدأ المتظاهرون يغادرون بأعداد كبيرة، وسط تقارير تفيد بأن الشرطة في طريقها إلى المطار.

وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه سلطات هونج كونج اليوم الثلاثاء على ممارسة ضبط النفس والتحقيق في أدلة على إطلاق قواتها الغاز المسيل للدموع على المحتجين بوسائل يحظرها القانون الدولي.

وقالت باشليه في بيان: "يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة؛ ما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه، في مؤتمر صحفي، إن تصريحات الصين، أمس الإثنين، بأن المظاهرات في هونج كونج بدأت تظهر مؤشرات على "إرهاب" ليست مفيدة وتهدد بتأجيج الوضع.