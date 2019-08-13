لفت وكيل الداخلية في "الحزب التقدمي الإشتراكي" سليم السيد، خلال زيارته ووفد من "التقدمي" في إقليم الخروب، لجنة وقف الطائفة الشيعية في بلدة جون، لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك، إلى "أنّنا جئنا اليوم لمعايدة أهلنا وإخوتنا، في جون، ولنثبت يومًا بعد يوم بأنّ هذه المنطقة هي منطقة واحدة، وأعيادنا مشتركة، والعلاقة تاريخيّة بين كلّ الفئات في الجبل حيث تجمعنا المواطنة".
من جهته، ركّز إمام جون الشيخ خضر عيد، على أنّه "لا يخفى على أحد تواجدكم بيننا ومعنا وفي قلوبنا وساحاتنا، فنحن وإيّاكم في الخط نفسه لخدمة البلد، وخدمة هذا الجبل الّذي نعتزّ بانتمائنا اليه، والّذي نأمل بأن يحافظ على طبيعته وبيئته واخضراره وجماليّته، وعلى نسيجه الاجتماعي، وأن يبقى هذا النسيج موحّدًا ومتكاملًا ومتعاونًا".
ونوه بـ"دور السيد وديناميّته وحرصه على المصلحة العامة"، مشدّدًا على أنّ "أنتم من أهل الوعي والغيرة على مصلحة الوطن والإقليم والشوف، وإن شاء الله سنبقى واياكم الكتف على الكتف وايدينا بأيدي بعضنا البعض، لما فيه مصلحة البلد والشباب فيه".
بعدها، انتقل الوفد إلى بلدة شحيم حيث زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في منزله، وقدّم له التهاني بالعيد.
من جهة أُخرى، التقى عبدالله في دارته في شحيم راعي أبرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية المطران مارون العمار، يرافقه المونسنيور مارون كيوان ورئيس بلدية جدرا الأب جوزيف القزي، الّذين قدّموا له التهنئة بعيد الأضحى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الإشتراكي زار عبدالله وبلدة جون معايدا بالأضحى: العلاقة تاريخية بين فئات الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.