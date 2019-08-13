الحجار: نشاطات الجمعيات الأهلية تحسن صورة إقليم الخروب

أكّد عضو "تيار المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، خلال مشاركته في احتفال لجنة مهرجانات ​إقليم الخروب​ ضمن فعاليات "التحدي الكبير"، ب​عيد الأضحى​، عبر مسابقة "الرالي بيبر الثقافية- Eklim Rally Paper"، أنّ "أهميّة مثل هذه النشاطات، أنّها تعطي صورة أجمل عن الإقليم، الّذي لا شكّ أنّه يمتلك طاقات وكفاءات وقدرات مميّزة نفخر ونعتزّ بوجودها".

وركّز على أنّ "​الجمعيات الأهلية​ تحسّن صورة الإقليم ووجهه، سواء بالأنشطة الرياضيّة كنشاط مهرجان "التحدي الكبير"، أو فنيّة كنشاط النادي الثقافي في شحيم"، لافتًا إلى "أنّنا موجودون لنشدّ على يدكم ونساعدكم بقدر استطاعتنا، ونقف إلى جانبكم لنساهم في زيادة الأمل والفرح في إقليمنا ومناطقنا".

من جانبه، نوّه رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، إلى أنّ "اللجنة تلبّي طموحات الاتحاد بجمعها قرى الإقليم بأنشطة رياضيّة وثقافيّة وبيئيّة وفنيّة، من هنا كانت الموافقة على رعاية مهرجان "التحدي الكبير".

وبعدها، أطلق الحجار السباق الّذي انطلق من ​داريا​ إلى ​سبلين​.

وكانت اللجنة قد نظّمت أيضًا على أرض ملعب الراحل مروان البلبل في بلدة دلهون، مباراة في كرة الطائرة بين منتخب الجيش وفريق الطلائع في دلهون.