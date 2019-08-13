فضل الله: نخاف على مصير البلد مالم يبدأ السعي الفعلي للحل

رأى ​السيد علي فضل الله​ في اختتام لقاءات بعثة الحج أن واقع ​العالم العربي​ والإسلامي هو واقع المعاناة من خلال الفتن التي تعصف به في أكثر من موقع وبلد والتي جعلته يفقد توازنه في مواجهة التحديات التي تواجهه، مؤكدا على ضرورة استغلال أية فرصة لتوحيد جهود الساعين لاستعادة القوة والعزة لهذا الواقع حيث يمثل الحج مظهرا من أبرز مظاهر الوحدة التي لو تم استغلالها لكنا في حال مختلف عن الحال التي نعيشها في هذه الأيام.

ورأى أن زيادة التدخل الخارجي في المنطقة والتحلل الدولي من الالتزامات التي أقرتها ​الأمم المتحدة​ حيال القضية ال​فلسطين​ية وكذلك قضايا حقوق الإنسان و​تقرير​ المصير التي تتصل بشعوبنا وخصوصا في فلسطين و​كشمير​ إنما يحصل بفعل فقدان المناعة والقوة الذاتية في الواقع العربي والإسلامي وتجذر حالة الانقسام السياسي بين دولنا وكياناتنا ومكوناتنا المذهبية والسياسية وغيرها.

وتمنى سماحته ان يكون لقاء المصالحة الذي عقد في ​بعبدا​ واجتماع ​الحكومة​ قد مهد الطريق للخروج من الواقع المأزوم وبداية السعي الحقيقي لحل الأزمات والمشاكل الكثيرة التي قد يعني استمرارها واستفحالها الدخول في مرحلة الخوف الحقيقي على مصير البلد وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة على الواقع الاجتماعي للناس