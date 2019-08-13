درويش مستقبلا المهنئين بالعيد: رهاننا على التعاون والتصالح

استقبل النائب ​علي درويش​ بمناسبة ​عيد الأضحى​، المهنئين من فعاليات اجتماعية، اقتصادية، تربوية زدينية في قاعة المهندس أحمد درويش في حي الأميركان - ​جبل محسن​.

وأكد درويش "ضرورة تفعيل دور ​طرابلس​ الاقتصادي والمشاريع المقدمة لاستنهاضها ومعالجة الأزمات المستعصية في المدينة وعلى رأسها ​مشكلة النفايات​، والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها أغلبية الأحياء الفقيرة ومنها مشكلة ​المياه​"، متمنيا أن "يعيد الله هذه الأيام المباركة على ​لبنان​ و​العالم​ بالخير والسلام والاستقرار".

ولفت الى أن "الظروف التي نمر بها صعبة جدا و​حافلة​ بالتعقيدات، الا أننا لا يزال رهاننا على التعاون والتصالح بين جميع الطيف السياسي، وقد شهدنا بدايتها مع المصالحة في ​القصر الجمهوري​ التي وضعت حادثة قبرشمون في اطارها الصحيح والتي كانت من الأسباب الاساسية لتعطيل ​الحكومة​ وانجاز مهامها. وهذه أولى الخطوات التي تساعد على حل جزء من المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية الكثيرة التي نمر بها."