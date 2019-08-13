استقبل النائب علي درويش بمناسبة عيد الأضحى، المهنئين من فعاليات اجتماعية، اقتصادية، تربوية زدينية في قاعة المهندس أحمد درويش في حي الأميركان - جبل محسن.
وأكد درويش "ضرورة تفعيل دور طرابلس الاقتصادي والمشاريع المقدمة لاستنهاضها ومعالجة الأزمات المستعصية في المدينة وعلى رأسها مشكلة النفايات، والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها أغلبية الأحياء الفقيرة ومنها مشكلة المياه"، متمنيا أن "يعيد الله هذه الأيام المباركة على لبنان والعالم بالخير والسلام والاستقرار".
ولفت الى أن "الظروف التي نمر بها صعبة جدا وحافلة بالتعقيدات، الا أننا لا يزال رهاننا على التعاون والتصالح بين جميع الطيف السياسي، وقد شهدنا بدايتها مع المصالحة في القصر الجمهوري التي وضعت حادثة قبرشمون في اطارها الصحيح والتي كانت من الأسباب الاساسية لتعطيل الحكومة وانجاز مهامها. وهذه أولى الخطوات التي تساعد على حل جزء من المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية الكثيرة التي نمر بها."
كانت هذه تفاصيل خبر درويش مستقبلا المهنئين بالعيد: رهاننا على التعاون والتصالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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