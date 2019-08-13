جمالي: للعمل على تثبيت الشباب اللبنانيين في ارضهم

اعتبرت النائب ديما جمالي ان "حادثة غرق حسين فشيخ يجب أن تكون محفزا لجميع المسؤولين للعمل على تثبيت الشباب اللبنانيين في ارضهم وبين اهلهم من خلال مشاريع استثمارية تؤمن فرص العمل لهم فتثنيهم عن الهجرة بحثا عن لقمة العيش وتجنبهم مثل هذه الحوادث بعيدا من اهلهم وخارج وطنهم".
ونوهت النائب جمالي بـ "التحرك الرسمي اللبناني منذ اللحظات الاولى لوصول اخبار الحادثة الاليمة لا سيما الاجراءات والاتصالات التي اجراها دولة الرئيس سعد الحريري واللواء محمد خير المكلف من قبله بمتابعة القضية".
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