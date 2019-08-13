جمالي: للعمل على تثبيت الشباب اللبنانيين في ارضهم

اعتبرت النائب ​ديما جمالي​ ان "حادثة غرق حسين فشيخ يجب أن تكون محفزا لجميع المسؤولين للعمل على تثبيت ​الشباب​ اللبنانيين في ارضهم وبين اهلهم من خلال مشاريع استثمارية تؤمن فرص العمل لهم فتثنيهم عن ​الهجرة​ بحثا عن لقمة العيش وتجنبهم مثل هذه الحوادث بعيدا من اهلهم وخارج وطنهم".

ونوهت النائب جمالي بـ "التحرك الرسمي اللبناني منذ اللحظات الاولى لوصول اخبار الحادثة الاليمة لا سيما الاجراءات و​الاتصالات​ التي اجراها دولة الرئيس ​سعد الحريري​ و​اللواء محمد خير​ المكلف من قبله بمتابعة القضية".