"الخارجية" عزّت بحسين فشيخ: سفارة لبنان في كوناكري تعد الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى بيروت

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أنّ "سفارة ​لبنان​ في كوناكري تبلّغت رسميًّا من السلطات الغينية خبر العثور على جثمان المواطن اللبناني حسين فشيخ، الّذي قضى غرقًا في أحد الأنهار في ​غينيا​ بعدما تمكّن من إنقاذ آخرين، وهي تعدّ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى ​بيروت​".

ولفتت الوزارة في بيان إلى "أنّها واكبت الحادثة منذ وقوعها بتوجيهات من وزير الخارجية ​جبران باسيل​"، متقدّمةً من عائلة الفقيد ومن الجالية اللبنانية في غينيا ومن ​الشعب اللبناني​، بأحرّ التعازي.