أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ "سفارة لبنان في كوناكري تبلّغت رسميًّا من السلطات الغينية خبر العثور على جثمان المواطن اللبناني حسين فشيخ، الّذي قضى غرقًا في أحد الأنهار في غينيا بعدما تمكّن من إنقاذ آخرين، وهي تعدّ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى بيروت".
ولفتت الوزارة في بيان إلى "أنّها واكبت الحادثة منذ وقوعها بتوجيهات من وزير الخارجية جبران باسيل"، متقدّمةً من عائلة الفقيد ومن الجالية اللبنانية في غينيا ومن الشعب اللبناني، بأحرّ التعازي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخارجية" عزّت بحسين فشيخ: سفارة لبنان في كوناكري تعد الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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