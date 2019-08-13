وفد من الرهبانية الباسيلية المخلصية جال على مرجعيات إقليم الخروب معايدا بالأضحى

زار وفد من ​الرهبانية الباسيلية المخلصية​ والراهبات المخلصيات، تقدمه الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب وضم عددا من الرهبان وراهبات دير سيدة البشارة التابع للراهبات المخلصيات، المرجعيات والفاعليات في ​اقليم الخروب​، للتهنئة ب​عيد الاضحى​ المبارك.

وكانت المحطة الأولى للوفد في بلدة مزبود، حيث زار مكتب موقع بوابة الاقليم والشوف، في اقليم مول في بلدة مزبود، وقدم التهنئة للعاملين في المكتب بعيد الأضحى ومناسبة افتتاح المكتب، واستمع من المشرفين على الموقع إلى طريقة عمله في المنطقة والجبل ككل، بكل موضوعية وشفافية في نقل الأخبار والأحداث، وتسليط الضوء على اوضاع المنطقة في شتى المجالات.

وانتقل الوفد الى بلدة شحيم، حيث زار النائب بلال عبدالله الذي رحب به وأشار الى "عمق العلاقة التاريخية بين الرهبنة المخلصية و​دير المخلص​ ودير سيدة البشارة، وبين المختارة وآل جنبلاط"، وأكد "العمل على تعزيز هذه العلاقة وتواصلها لخير المنطقة والوطن"، آملا بان "تحمل الأيام المقبلة مزيدا من الأمن والسلام والاستقرار للبنان وشعبه"، لافتا الى "اهمية التمسك بجذور الوحدة الوطنية والعيش المشترك لمواجهة التحديات في الوطن".

وانتقل الوفد الى شحيم، حيث التقى قيادة "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان في مركز الدعوة، وزار الوفد النائب محمد الحجار في دارته في شحيم، والذي اشار الى ان "التنوع في منطقتنا هو مصدر فرح وغنى لنا جميعا"، متمنيا ان "تحمل الأعياد الخير والسلام للبنان واللبنانيين". وشدد على أن "لبنان لا يحكمه إلا التوافق والمؤسسات والدستور وعلى ضرورة ان تأخذ المؤسسات دورها، أكان على الصعيد القضائي او السياسي وغيره"، وتمنى "لو تم الإحتكام للمؤسسات لكنا وفرنا الكثير على اللبنانيين خلال 40 يوما.

وتوجه الوفد إلى منزل اللواء ابراهيم بصبوص في داريا وقدم التهاني بالعيد، واختتم جولته بزيارة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في دارته في الزعرورية.