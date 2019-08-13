الخارجية الإيرانية أعربت عن قلقها إزاء الظروف الأمنية الصعبة في كشمير

أعرب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، عن القلق تجاه "الأنباء الّتي تتحدّث عن الظروف الأمنيّة الصعبة السائدة في مختلف مناطق ​كشمير​ والحاصلة لمواطنيها العاديين، وكذلك القيود المفروضة على المسلمين في هذه المنطقة لأداء أعمالهم الدينية".

ودعا الحكومة الهندية إلى "اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الحياة الطبيعيّة للمواطنين في هذه المنطقة، وأن يتمكّنوا من الاستفادة من جميع حقوقهم الطبيعيّة والمُعترف بها".

وكانت قد سمحت السلطات الهندية في جامو وكشمير، لبعض المسلمين بأداة صلاة ​عيد الأضحى​ في المساجد، وذلك بالتزامن مع فرضها إجراءات أمنيّة "غير مسبوقة" فيهما، بعد إلغائها مادتين دستوريتين تنهي الوضع الخاص للإقليم الّذي كان يتمتّع بالحكم الذاتي.