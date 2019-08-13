مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت بتحقيق حيادي بأعمال العنف في هونغ كونغ

طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بـ"تحقيق حيادي" في أعمال العنف في هونغ كونغ.
وكانت قد أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، بأنّ "محتجين مؤيّدين للديمقراطية اعترضوا طريق المسافرين المغادرين في عدد من الممرّات في مطار هونغ كونغ، غداة اعتصام أجبر السلطات على إلغاء كلّ رحلات الوصول والمغادرة".
يُذكر أنّ السلطات كانت قد ألغت جميع الرحلات المتبقية من وإلى المطار بعد ظهر الإثنين، بعد أن تدفّق آلاف المحتجين إلى باحة المطار. واستؤنفت الرحلات صباح اليوم الثلثاء، وألغيت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار.
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