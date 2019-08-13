هيئة الانتخابات بتونس: رفض طلب أكثر من 66 مرشحا لانتخابات الرئاسة من أصل 97

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس "رفض طلب أكثر من 66 مرشّحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، من مجموع 97 طلبًا".

وكانت قد أفادت بأنّ "97 مرشّحًا قدّموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقرّرة في أيلول".

وقد قدّمت صباح الجمعة، ترشيحات كلّ من رئيس البرلمان بالنيابة ​عبد الفتاح مورو​ الّذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة ​يوسف الشاهد​، مرشّح حزبه "تحيا تونس". وأكّد الشاهد في تصريحات إثر تقديم ملفه، "أنّه لن يقدّم استقالته من الحكومة. من يريد أن أقدّم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤوليّة".

وحدّدت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول.