قيادى بحزب الحرية: الدولة حريصة على تمكين الشباب والمشاركة فى صنع القرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال سيد، إن الشباب صار لديهم ما يمكنهم الحديث عنه بخصوص المشاركة الحقيقية، بداية من مؤتمرات الشباب إلى المشاركة فى المحافل السياسية المختلفة ونموذج محاكاة الدولة المصرية، مشيرًا أن الشباب لديهم افكار قادرة على تغيير الواقع من خلال الحماس والتطلع على الثقافات المختلفة.
وتابع أمين الاتصال السياسى، أن توجه الدولة لتأهيل وتمكين الشباب ودعمهم خلق جيل لدية وعى سياسي كبير ومدرج أن مصر تحتاج إلى البناء والجهد والتعب حتى نبنى مستقبل أفضل لابنائنا.
كما تقدم سيد، بخالص التهانى لكل شاب مصرى يعمل لبناء اسمه وتحسين وضعه العملى والاجتماعى، مطالبًا جميع الشباب بالمثابرة وعدم اليأس والسعى وراء تحقيق الاحلام مهما كانت المتاعب، ومهما اشتدت المصاعب ستصل إلى حلمك فى يومًا من الايام.
واحتفل العالم أمس 12 أغسطس باليوم الشباب العالمى، والذى أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965 ليمثِّل الشباب السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب واعتمدته فى 2009.
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