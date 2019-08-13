تمكن الحرس المدني، في مدينة سبتة المحتلة، نهاية الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على قاصرين مغربيين، تمكنا من الوصول إلى مدينة سبتة بطريقة غير شرعية.
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن القاصران تسللا إلى مدينة سبتة، مساء أول أمس الأحد، عبر ركوبهما لوحات للأمواج التي تستعمل في رياضة الركمجة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن الحرس المدني ألقى القبض على القاصران، اللذان وصلا إلى ساحل “سانتا كاتالينا”، بسبتة، بعدما تمكنت دورية ساحلية من إعتراضهما.
كانت هذه تفاصيل خبر سبتة المحتلة.. الحرس الإسباني يُفشل عملية تسلل قاصرين واجها الأمواج بلوحات “السورف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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