راتب خيالي ولاعب من الفريق.. تفاصيل العرض المغري الذي قدمه ريال مدريد للتعاقد مع نايمار

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، مصرا أكثر من أي وقت مضى، على جلب النجم البرازيلي نايمار دا سيلفا، من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما دفعه إلى العدول عن فكرة مطاردة الفرنسي بول بوغبا.

وحسب صحيفة ” ذا الصن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن النادي الملكي، مر للسرعة القصوى، من أجل التعاقد مع نايمار وإقناع فريقه الفرنسي بتسريحه.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الريال عرض على اللاعب راتبا أسبوعيا ضخما، مقدرا في 700 ألف جنيه استرليني، كما أنه عرض على باريس سان جيرمان، 100 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى واحد من نجومه.

مطاردة “الميرينغي” لنايمار، جعلته يعدل عن فكرة التعاقد مع الفرنسي بوغبا، الذي لم يمنح النادي أية إشارات عن رغبته في الانتقال إليه هذا الصيف، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.