شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إمرأة واصابة 4 أخرين في أحور بمحافظة أبين والان مع التفاصيل

توفيت إمرأة واصابة اربعة اخرين صباح اليوم الثلاثاء في مدينة أحور بمحافظة أبين بحادث مروري مروع. وقالت مصادر محلية إن الافراد كانوا متجين صوب حورة بشبوبة لعزاء وماوساة احد اصدقائهم. والمصابون بينهم طفل اثر حادث مروري شنيع وقع بمنطقة الملحة بمديرية أحور، وقال مدير الامداد للحزام الامني بأحور الشيخ أمين باشبوة اننا قمنا بأسعافهم الى مستشفى أحور العام ومنها الى احدى مستشفيات العاصمة عدن. الجذير بالذكر أن أسباب ازدياد الحوادث المروري على خط الساحل نتيجة لزحف الرمال والكثبان وسط الطرقات.

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